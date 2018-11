Bevono liquore fatto in casa, 16 morti

(FOTOGRAMMA/IPA)

Sono 16 le persone morte dopo aver bevuto un liquore fatto in casa. Ad aggiornare il bilancio di quanto accaduto a Bandar Abbas, nel sud dell'Iran, è stato il Dipartimento iraniano per le emergenze. All'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna, Kolivand ha confermato che 60 persone restano ricoverate per patologie renali, 189 con sintomi di avvelenamento da metanolo e avrebbero tra i 17 e i 50 anni. Il portavoce dell'Università di Scienze Mediche di Hormozgan Fatemeh Norouzian ha precisato che 8 versano in gravi condizioni.

Il capo della polizia a Bandar Abbas, Esmail Mashayekh, aveva dato notizia venerdì del fermo di una coppia sospettata di aver prodotto il 'liquore killer' e dell'uomo che lo avrebbe messo in circolazione.