Esplosione e spari a Kabul

Immagine di repertorio (Afp)

Una forte esplosione è avvenuta nella capitale afghana Kabul nei pressi del ministero dei Lavori pubblici. Lo riferisce la tv afghana Tolo che cita fonti della polizia. Le fonti non confermano la natura dell'esplosione ma secondo altre fonti si tratterebbe di un attacco con autobomba. Notizia confermata anche da funzionari governativi e testimoni citati dall'agenzia di stampa Dpa, secondo i quali dopo la deflagrazione è iniziato uno scontro a fuoco.

Anche il luogo dell'attacco è stato confermato da Nasrat Rahimi, portavoce del ministero degli Interni. Secondo la ricostruzione di Rahimi, uomini armati hanno fatto irruzione in un edificio governativo vicino al ministero e hanno iniziato ad aprire il fuoco contro altri due obiettivi nelle vicinanze. L'area è stata sigillata dalle forze di sicurezza e sul posto sono in azione le forze speciali. Il portavoce del ministero della Salute, Wahidullah Majroh, ha confermato che almeno due feriti sono stati trasportati in ospedale. Secondo la testimonianza di un impiegato sarebbero state almeno tre le esplosioni prima dell'inizio della sparatoria.