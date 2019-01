Siria, attentato al ristorante: 16 morti

(Afp)

E' di almeno 16 morti, tra cui alcuni militari Usa, il bilancio dell'attentato sferrato dal sedicente Stato Islamico (Is) a Manbij, nel nord della Siria, dove era in corso un pattugliamento delle forze Usa. Lo riferiscono gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, spiegando che tra le vittime si contano anche nove civili e almeno cinque combattenti curdo siriani sostenuti dagli Stati Uniti.

L'attacco è avvenuto all'interno del ristorante Kasr al-Umara in centro a Manbij dove erano presenti una quindicina di soldati americani. Fonti non confermate parlano di almeno due militari americani uccisi nell'esplosione. Il sedicente Stato Islamico (Is) ha rivendicato l'attentato sull'organo di propaganda dell'Is, 'Amaq': ''Un attacco suicida sferrato con una cintura esplosiva ha colpito una pattuglia della coalizione internazionale nella città di Manbij'', si legge. (VIDEO)









La coalizione militare internazionale a guida Usa impegnata in Siria contro il sedicente Stato Islamico ha confermato l'uccisione dei soldati americani mentre ''stavano conducendo un pattugliamento di routine''. Non è stato invece indicato il numero delle vittime americane, né la natura della deflagrazione. In precedenza gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani avevano parlato di un attentato kamikaze.

Fonti curde hanno riferito che l'attentato è avvenuto intorno alle 13 ora locale, quando un uomo in abiti civili si è avvicinato ai militari americani e si è fatto esplodere. I soldati Usa erano a piedi nella zona del mercato di Manbij, vicino a un ristorante. Il presidente americano Donald Trump "è stato pienamente informato e continueremo a monitorare la situazione in Siria" ha detto Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca.