Fiamme in stazione, strage al Cairo

(Afp)

E' di almeno 25 morti e 50 feriti il bilancio dell'incendio scoppiato questa mattina nella principale stazione ferroviaria del Cairo in Egitto, quella di Ramsis. Lo rende noto la televisione di Stato egiziana. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l'incendio sia divampato dopo che un treno proveniente da Alessandria d'Egitto ha colpito una delle piattaforme della stazione. L'Autorità ferroviaria ha sospeso qualsiasi collegamento da e per il Cairo. Secondo fonti mediche citate dall'agenzia di stampa Xinhua, i feriti hanno ustioni di secondo e terzo grado, le loro condizioni risultano critiche.

Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly si è recato sul luogo dell'incidente insieme al ministro dei Trasporti Hisham Arafat e al ministro della Solidarietà Sociale Ghada Walit, spiegando che a chiarire le cause dell'incendio sarà un'inchiesta. ''Ognuno deve sapere di essere molto prezioso per il Paese e che per questo riterremo responsabile chiunque ha trascurato il suo lavoro e che verrà riconosciuto colpevole'', ha detto il premier all'emittente Nile Tv.

Madbouly ha quindi spiegato che il ministro della salute Hala Zayed sta seguendo le condizioni dei feriti ricoverati all'ospedale di al-Helal, in centro al Cairo. ''Le vite di tutti gli egiziani sono per noi molto importanti - ha dichiarato il premier -. Una commissione condurrà un'indagine insieme al procuratore generale''.

Ferma condanna da parte del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che promette "punizioni" per i responsabili della "catastrofe" alla stazione ferroviaria. "Ho dato istruzioni al governo affinché i responsabili di questa catastrofe siano individuati e puniti dopo un'inchiesta approfondita", ha detto al-Sisi citato dai media locali.