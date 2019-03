8 marzo, lacrimogeni contro le donne in piazza a Istanbul

(Afp)

La polizia turca è intervenuta a Istanbul contro migliaia di donne radunate nel centro della città sul Bosforo in occasione della Giornata internazionale della donna. "La polizia usa lacrimogeni e proiettili di gomma contro le donne che osano camminare lungo la principale via pedonale di Istanbul", twitta Mark Lowen, corrispondente della Bbc dalla Turchia. Mahmut Hamsici, giornalista della Bbc, ha riferito via Twitter che la polizia ha bloccato una manifestazione lungo il famoso Istiklal Caddesi.