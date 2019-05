In Libia 400 morti

(Afp)

E' di 392 morti e 1.936 feriti il nuovo bilancio dei combattimenti in Libia. Lo riferisce un tweet diffuso nelle ultime ore dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia. Il bilancio è aggiornato a ieri. Inoltre, si stima siano 50mila gli sfollati. Domani sarà trascorso un mese da quando il generale Khalifa Haftar ha annunciato l'offensiva dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) per "liberare Tripoli".