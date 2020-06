"A Idlib rischio catastrofe umanitaria"

(Afp)

C'è il rischio di una catastrofe umanitaria a Idlib, nel nordovest della Siria, oggetto di un'offensiva militare lanciata dal regime di Bashar al-Assad per riconquistare zone in mano ai ribelli. Lo ha detto l'alto consigliere umanitario dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Najat Rochdi, spiegando che tre milioni di persone a Idlib necessitano di protezione. ''C'è il grave pericolo di una catastrofe umanitaria se non cessano le violenze - ha detto Rochdi - Gli attacchi e i combattimenti stanno anche colpendo i civili nelle zone controllate dal governo''. Rochdi ha aggiunto che ''l'aumento delle brutalità delle ultime settimane ha causato un significativo numero di vittime di civili e ha sfollato centinaia di migliaia di persone''.