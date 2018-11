Si rifiutano di togliere hijab, squadra di pallacanestro femminile del Qatar squalificata da Giochi Asiatici

La squadra di pallacanestro femminile del Qatar è stata squalificata dai Giochi Asiatici in corso a Incheon, in Corea del Sud, per essersi rifiutata di togliere il velo islamico. Ne dà notizia la presidente della Commissione degli sport femminili del Qatar, Ahlam Al Mana, denunciando la decisione della Federazione internazionale di Basket (Fiba) come una violazione dei principi olimpionici a tutela della diversità. ''La Fiba non ha permesso alle nostre atlete di giocare con il velo e per questo abbiamo dovuto ritirarci dal torneo'', ha spiegato al-Mana. Nel suo regolamento la Fiba vieta di indossare "copricapi, accessori per capelli e gioielli" durante le competizioni.

"Quello che è accaduto va contro il Comitato olimpico internazionale che mira a coinvolgere Paesi di diverse culture e va anche contro lo slogan dei Giochi Asiatici 'Qui splende la diversità''', ha aggiunto. Al-Mana ha ammesso che il Qatar sapeva in anticipo del bando, ma sperava di convincere la Fiba a cambiare idea. Lo stesso non hanno fatto altri Paesi, che per via del veto sul velo hanno deciso di non partecipare del tutto alla competizione, ha aggiunto. ''Sono abbastanza convinta che quello che è successo ora possa cambiare rapidamente le regole della Fiba'', ha detto al-Mana.