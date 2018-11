Calcio: voci su Maradona ct Palestina, ma federazione smentisce

MILANO, 17/10/2013 - VISITA ALLA GAZZETTA DELLO SPORT DI DIEGO ARMANDO MARADONA NELLA FOTO : DIEGO ARMANDO MARADONA FOTO INFOPHOTO

Diego Armando Maradona prossimo commissario tecnico della nazionale palestinese? La suggestiva notizia, lanciata dal sito 'Arabs48', vicino alla comunità araba in Israele, sembra essere priva di fondamento. Fonti autorevoli della Federazione calcistica della Palestina negano infatti ad Aki-Adnkronos International l'esistenza di trattative in corso per ingaggiare il Pibe de Oro, anche se auspicano che sia ora "lo stesso Maradona a proporsi per il ruolo di ct".

Stando a quanto pubblicato da 'Arabs48', l'ingaggio di Maradona da parte palestinese sarebbe stata praticamente cosa fatta. Secondo il sito, l'ex Pallone d'Oro avrebbe potuto esordire sulla panchina palestinese già in occasione della Coppa d'Asia che si terrà a gennaio del prossimo anno in Australia.