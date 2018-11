Calcio: Qatar, pronti a ospitare Coppa d'Africa

Il Qatar è "pronto" a ospitare la Coppa d'Africa 2015, dopo il passo indietro del Marocco che si è rifiutato di organizzare il torneo per i timori legati alla diffusione del virus Ebola. Lo ha sottolineato il presidente della Federazione Calcio dell'emirato del Golfo, Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed al-Thani.

In una nota, al-Thani ha dichiarato che al momento "non è stato ufficialmente richiesto" al Qatar di "ospitare" il torneo. Ma se ciò avvenisse - ha precisato - "il Qatar è pronto ad offrire qualsiasi tipo di aiuto per ospitare la Coppa d'Africa a causa delle forti relazioni con Issa Hayatou, presidente della Confederazione africana (Caf)".

Al-Thani ha quindi ricordato che il suo paese è già intervenuto in un caso analogo. Nel 1995 organizzò i Campionati del Mondo under 20 di calcio dopo la decisione di non far disputare il torneo in Nigeria a causa di un'epidemia di colera.