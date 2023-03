Al Bano il 4 aprile al Teatro Olimpico di Roma con 'È la mia vita'

Uno spettacolo che ripercorre una carriera di oltre 55 anni quello che Al Bano porterà al Teatro Olimpico di Roma il prossimo 4 aprile. Non a caso, il cantautore di Cellino San Marco ha scelto di intitolarlo 'È la mia vita', come il suo celebre brano del 2008. Lo show sarà anche l'occasione per Al Bano di tracciare un bilancio a poche settimane dal suo ottantesimo compleanno, che festeggerà il 20 maggio prossimo.