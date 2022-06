Al Bano: "Non ho fatto la maturità, fui bocciato al secondo anno''

''Il mio esame di maturità? Io sono arrivato al secondo anno dell’Istituto magistrale e poi mi sono fermato perché sono stato bocciato''. È quanto rivela all’Adnkronos Al Bano Carrisi spiegando di non essersi mai diplomato perché più interessato alla musica che ai libri. ''Ho fatto due anni per diventare insegnante delle scuole elementari - racconta il cantante - ma ero già più interessato alla musica e alle canzoni che ai libri di scuola. Alle magistrali erano tutti sintonizzati sul fattore 'fare sciopero' piuttosto che a studiare, inoltre io ero bravissimo in disegno e ricordo che ne feci uno per me e uno per una ragazza che a me piaceva molto e a lei misero 8 e a me 4. A quel punto pensai - continua scherzando - 'Questa è una vera ingiustizia! Ho lasciato gli studi a 15 anni - racconta ancora Al Bano - e già cantavo, infatti il professore di religione e di musica mi invitò a cantare nella presidenza delle scuole magistrali. Anni dopo - conclude scoppiando in una fragorosa risata - chiesi la mia pagella e notai che avevo 4 in musica''. Alla domanda se gli dispiace non essersi diplomato, Al Bano conclude: ''Mi sono diplomato all’Università della vita e lì a pieni voti''.

( di Alisa Toaff)