Al Bano: ''polemiche social per Morandi da La Russa? Istituzioni non hanno colore''

''Le istituzioni non hanno colori politici e Morandi ha fatto quello che doveva fare. Bisogna imparare a rispetta anche il volere di un popolo e il popolo ha scelto questo Governo''. Cosi all’Adnkronos Al Bano sulle polemiche social che si sono scatenate in seguito alla partecipazione di Gianni Morandi ai 75 anni del Senato con il presidente Ignazio La Russa. Sul fatto che per molti utenti social Morandi, in quanto 'vicino alla sinistra', abbia sbagliato ad andare alla cerimonia in Senato, Al Bano aggiunge: ''Basta con questa storia 'destra' e 'sinistra', Morandi è stato invitato dalle istituzioni e ha fatto la scelta giusta - sottolinea - sono totalmente dalla parte di Morandi e delle Istituzioni, partecipando ha dato una bella lezione a tutti'', conclude Al Bano.

(di Alisa Toaff)