Al Beaugrenelle si potrà pagare in cripto

È a Parigi il primo centro commerciale della Francia che accetterà pagamenti in criptovalute. Da domani 15 giugno il Beaugrenelle, che conta 110 negozi, ha dato l’annuncio: “I clienti potranno acquistare una carta regalo Beaugrenelle attraverso Lyzi, l’app fintech, scegliendo tra 21 diverse criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), e poi utilizzare la stessa per gli acquisti nei negozi del centro. Nonostante il crollo delle cripto sono molte le aziende che hanno annunciato di accettare pagamenti in criptovalute, compresi brand globali del calibro di Gucci.