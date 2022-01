Al Ces 2022 Samsung presenta lo smartphone Galaxy S21 Fe 5G

Uno smartphone che offre le funzionalità premium di Galaxy S21 preferite dai fan in un pacchetto completo, per consentire agli utenti di esplorare ed esprimere al meglio se stessi.

Samsung Electronics ha dato il benvenuto a Galaxy S21 Fe 5G. Galaxy S21 FE 5G è uno smartphone che offre le funzionalità premium di Galaxy S21 preferite dai fan in un pacchetto completo, per consentire agli utenti di esplorare ed esprimere al meglio se stessi. È dotato di alcune delle caratteristiche più amate di Galaxy S21: design accattivante, prestazioni potenti, una fotocamera di livello professionale e connettività con l'ecosistema senza soluzione di continuità. E' quanto si legge in un comunicato.

"In Samsung ci impegniamo nel portare le ultime innovazioni mobile a un numero sempre maggiore di persone", ha dichiarato Tm Roh, President e Head of Samsung Electronics Mx (Mobile eXperience) Business di Samsung Electronics. "Nel recente passato abbiamo avuto un riscontro straordinario dalla gamma Galaxy S21 e da Galaxy S20 FE. Così abbiamo applicato lo stesso approccio con S21 FE 5G, dotandolo delle caratteristiche premium che contano di più per i nostri fedeli fan Galaxy, in modo da realizzare uno smartphone che soddisfi le loro esigenze più rilevanti".

Galaxy S21 FE 5G continua la tradizione di Galaxy S21 con un design premium e d'autore. Tutto inizia con l'iconico display senza interruzioni, apprezzato dai fan, che si integra perfettamente con la custodia della fotocamera di S21 FE 5G per un look elegante e armonico. Samsung offre agli utenti ancora più modi per esprimersi con quattro nuovi colori alla moda - Olive, Lavender, White e Graphite - che includono un'elegante finitura sfumata. S21 FE 5G, inoltre, dispone di un corpo elegante e sottile di 7,9 millimetri di spessore, così da poter facilmente essere tenuto in tasca per vivere appieno uno stile di vita in movimento.

Gli utenti Samsung hanno sottolineato quanto le prestazioni e il display siano elementi fondamentali per stare al passo nel mondo di oggi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ecco perché Galaxy S21 FE 5G è dotato dell'ultimo processore per le applicazioni di Galaxy, lo stesso potente processore utilizzato nella serie S21. I gamer e gli streamer saranno stupiti dalla grafica e dall’alta qualità delle immagini di S21 FE 5G, mentre il nuovo tasso di risposta al tocco di 240Hz porterà i giochi preferiti ad un altro livello, con capacità di reazione fulminee . I giochi saranno incredibilmente fluidi grazie al refresh rate di 120Hz di Galaxy S21 FE 5G, che fornisce la più alta risoluzione su un display AMOLED dinamico 2X.

Anche le batterie a lunga durata sono una priorità assoluta per gli utenti Galaxy super impegnati e in movimento, quindi S21 FE 5G è dotato di una batteria sviluppata per durare tutto il giorno, tra lavoro, casa e ogni altro luogo. La potente batteria di Galaxy S21 FE 5G è rinforzata da una ricarica Super Fast da 25W, in modo da poterla ricaricare di oltre il 50% in soli 30 minuti , e apprezzare le brillanti prestazioni ad alta velocità di S21 FE 5G senza interruzioni.

La serie Galaxy S21 è rinomata per la sua fotocamera leader nel settore, e Galaxy S21 FE 5G è dotato dello stesso equipaggiamento di qualità professionale per catturare le foto più vivide del mondo. I dilettanti e i professionisti della fotografia possono modificare, pubblicare e condividere fotografie in modo molto semplice. Galaxy S21 FE 5G include anche un'impostazione migliorata della modalità notturna rispetto a Galaxy S20 FE. Adesso gli utenti potranno ottimizzare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità anche durante gli eventi serali, e scattare foto nitide anche nelle condizioni più buie. E quando è il momento di coinvolgere tutti, Galaxy S21 FE 5G fornisce la migliore esperienza selfie Samsung di sempre. E’ possibile utilizzare l'avanzata fotocamera frontale da 32MP di Galaxy S21 FE 5G per scattare selfie di alta qualità. Si può poi lasciare che le funzionalità avanzate di AI “Face Restoration” facciano apparire tutti al meglio. Inoltre, con la modalità “Doppia Registrazione” è possibile controllare la situazione davanti e alle spalle: basta avviare la registrazione, e la fotocamera catturerà le immagini da entrambi gli obiettivi contemporaneamente.

Grazie all'intuitiva One UI 4 di Samsung, è possibile progettare la propria esperienza mobile ideale, in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze di ognuno, lasciando massima libertà d’esperienza nel modo più sicuro possibile. È, infatti, l’utente a dettare le regole tramite le opzioni di personalizzazione più avanzate e i controlli sulla privacy più rigidi. Grazie alle funzionalità avanzate, le schermate iniziali, le icone, le notifiche, gli sfondi e altro ancora possono essere ripensati: ne sono un esempio i widget, che sono stati ridisegnati e aggiornati per offrire avanzate opzioni di personalizzazione. Samsung ritiene che un'esperienza veramente su misura vada oltre il semplice look and feel. Per garantire la sicurezza, S21 FE 5G è dotato di una nuova privacy dashboard che riunisce i controlli di sicurezza e privacy in un unico punto, facilmente raggiungibile, rendendo l'esperienza di One UI 4 sul Galaxy S21 FE 5G tanto perfetta quanto sicura.

Galaxy S21 FE 5G sarà disponibile su Samsung.com, e tramite operatori telefonici e rivenditori di elettronica di consumo offline e online, a partire dall'11 gennaio 2022 al prezzo di 769€