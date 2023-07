Al Design Summit di Pambianco il new normal dell'arredo italiano

Il summit Pambianco Interni interamente dedicato al settore Arredo & Design e giunto alla sua nona edizione, ha analizzato quella che oggi viene considerata come “la nuova normalità” operativa per un settore che, meglio di altri, ha saputo attraversare gli sconvolgimenti degli ultimi anni. A introdurre la giornata di lavori David Pambianco, ceo Pambianco che ha in seguito svolto il ruolo di moderatore del summit e Gilda Bojardi, direttore di Interni Magazine.

Quest’ultima ha analizzato la tematica del summit partendo dalla sperimentazione della mostra evento di Interni al FuoriSalone dello scorso aprile in cui progettisti di fama internazionale e giovani architetti, designer e artisti, hanno dibattuto sul tema, molto attuale, della Design Re-Evolution. Tra le tematiche più interessanti emerse, che possiamo ritrovare anche nel nuovo atteggiamento della progettazione architettonica e del design degli interni, emerge una visione antropocentrica che vuole rimettere al centro l'uomo con le proprie necessità e allo stesso tempo sottolineare il valore dell'esperienza del singolo fruitore, con un relativo coinvolgimento di tutta la filiera progettuale. In questo processo gli elementi d’arredo non diventano singole forniture, ma elementi personalizzati sulla base di un abaco che invita a scelte consapevoli.

A seguire Alessio Candi, consulting e M&A director Pambianco ha introdotto il tema di discussione con la presentazione della ricerca 'Il new normal dell’arredo italiano. Opportunità e opzioni strategiche per proseguire il percorso di sviluppo'. La ricerca si è aperta con la condivisione di alcuni dati fondamentali per inquadrare il settore nel suo complesso. Innanzitutto, si è evidenziato come, a livello mondiale, il 2022 abbia registrato consumi di mobili ed illuminazione per 581 billion di dollari, valore sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente (-1,4%). In termini di geografie l’Asia Pacific, che resta l’area più importante per volumi con il 39% del totale, è calata insieme all’Europa a vantaggio degli Stati Uniti (+7%). L’Italia oggi pesa appena il 2% dei consumi mondiali di mobili e illuminazione e poco pesano ancora i brand rispetto ai prodotti unbranded (15% vs 85%).

Si vede dunque ancora uno spazio importante di possibile crescita per i nostri marchi italiani di fascia alta. Per raggiungere questo risultato le aziende, oltre a crescere dimensionalmente anche attraverso aggregazioni, devono riequilibrare i loro sforzi fra wholesale e retail e digitale. Le nostre esportazioni valgono nel 2022 15 billion euro e sono in crescita del 13%. I primi mercati sono la Francia, con il 16% delle quote, seguita da Stati Uniti (14%), Germania (9%) e Regno Unito (8%). L’e-commerce, infine, continua il suo trend di crescita raggiungendo a livello mondiale i 96 billion di dollari pari all’11% del giro d’affari totale del settore, con una crescita del 18% sul 2019.

Walter Ricciotti, managing director Made in Italy Fund II, ha quindi sottolineato che il design rappresenta oggi uno dei settori più interessanti per gli operatori di Private Equity. Un mercato simbolo dell'eccellenza del Made in Italy ma ancora oggi molto frammentato e con grandi spazi di crescita. L'intervento ha approfondito le principali dinamiche di settore e le modalità con cui un fondo tematico come Made in Italy Fund II possa accelerare lo sviluppo di un mercato simbolo dell’eccellenza italiana, non solo apportando equity ma affiancando le imprese nell’intero percorso di innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione; rendendole maggiormente competitive su scala globale e consolidandone il posizionamento anche attraverso operazioni di M&A e add-on.

Nel corso della mattinata di lavori si sono quindi alternati sul palco manager e imprenditori che si sono confrontati, condividendo le proprie esperienze e case history, sulle tematiche proposte. In ordine di presentazione: Roberto Gavazzi, ceo Boffi|DePadova; Barbara Lunghi, head of listing sales Italy Borsa Italiana; Andrea Sasso, chairman e ceo Italian Design Brands; Graziano Verdi, amministratore delegato e co-founder Italcer Group; Stefano Leccese Renzetti, manager, multichannel programs, Google Customer Solutions Italy; Lorenzo Pascucci, founder e ceo Contract District Group; Francesco Zurlo, preside Scuola del Design del Politecnico di Milano; Sergio Nava, director of education Istituto Marangoni Milano • The School of Design; Cesare Chichi, architetto partner e co-fondatore 967arch; Michele Rossi, co-founding partner Park Associati; Marco Piscitelli, ceo Molteni&C | Managing Director Molteni Group; Daniel Lalonde, ceo Design Holding; Dario Rinero, ceo Lifestyle Design. L’evento è stato organizzato con il supporto di: Alpac, Borsa Italiana, Bottega Busnelli, Quadrivio & Pambianco_Made in Italy Fund II, Nippon Express, Sita Ricerca, Tabu e Stellantis.