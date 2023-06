Al lancio FattoBoost di Fattoretto Agency: l'innovazione nella SEO per l'e-commerce

Milano, 21 giugno 2023 - Fattoretto Agency, l'agenzia specializzata in SEO per e-commerce fondata e guidata da Massimo Fattoretto, è orgogliosa di annunciare il lancio di FattoBoost, la sua nuova soluzione software per ottimizzare le strategie SEO.

Con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza SEO, Fattoretto Agency continua a innovare, offrendo ai suoi clienti soluzioni efficaci per aumentare la visibilità online e stimolare la crescita del fatturato.

FattoBoost è uno strumento esclusivo che integra le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush per fornire dati più precisi e tempestivi. Questo servirà agli specialisti SEO dell’agenzia per migliorare i report per gli e-commerce. L'obiettivo è di andare oltre l'uso tradizionale di Google Analytics 4, offrendo analisi SEO più approfondite e tempestive, in conformità con il GDPR.

Il nuovo software proprietario offre numerose caratteristiche avanzate, tra cui insight istantanei per i SEO, email settimanali con nuove query Google e potenziali keyword a coda lunga, monitoraggio del traffico e-commerce e segnali di opportunità per ottimizzare la strategia.

Inoltre, FattoBoost presenta suggerimenti per l'internal linking grazie all'integrazione con DataforSEO, che fornisce insight automatici per creare matrici di internal linking da inserire nelle pagine principali o in altre pagine dell’e-commerce. Include anche note dirette nel grafico, per una visione chiara dell'efficacia delle attività SEO onsite e offsite, e un backup dei dati del Google Search Console, con confronti di oltre 16 mesi.

Una delle caratteristiche più innovative di FattoBoost è la creazione dell'alberatura ideale, ordinata per categorie che genereranno il massimo traffico per i successivi 4 mesi, sfruttando i trend (DataforSEO) e le stagionalità, ma anche analizzando l'alberatura dei competitor. Questo assicura insight di assoluto valore per i gestori degli store digitali.

Ricorrendo all’enorme base dati, al Machine Learning, all’AI e alla B.I., vengono estrapolate le informazioni da Google Search Console offrendo un succo di altissimo valore ai SEO, ai Marketing Manager o agli eCommerce Manager.

Il machine learning, in particolare, aiuta a ottimizzare le strategie di Marketing analizzando grandi quantità di dati e identificando schemi e trend. Si vanno così a intercettare preziosi insight per il posizionamento delle parole chiave, l'ottimizzazione del contenuto e la creazione di link, rendendo le strategie marketing più efficaci ed efficienti.

L'IA, invece, è preziosa nella personalizzazione dell'esperienza dell'utente e nel miglioramento del targeting. Utilizzando l'Intelligenza Artificiale per analizzare i dati degli utenti, è possibile creare segmenti di pubblico più precisi, fornire contenuti personalizzati e migliorare l'interazione.

L’intelligenza Artificiale è di conseguenza un’opportunità ormai irrinunciabile per il supporto e il potenziamento dei contenuti in base alle keyword che il sito potrebbe intercettare.

Si tratta inoltre di una risorsa importante anche dal punto di vista della SEO predittiva (soprattutto per le anchor text stagionali). Questa coinvolge l'uso dell'IA per prevedere le tendenze future, il comportamento degli utenti e gli aggiornamenti degli algoritmi dei motori di ricerca.

Sfruttando l'IA e il machine learning, le aziende possono stare un passo avanti, anticipando i cambiamenti e adattando di conseguenza le loro strategie stagionali in anticipo.

Fattoretto Agency rimane all'avanguardia nel campo dell'analisi dei dati, utilizzando l'intelligenza artificiale per offrire risultati sorprendenti. FattoBoost apporta un concreto vantaggio competitivo nel settore, e l'agenzia sta attualmente lavorando su nuovi casi studio ad hoc che lo utilizzano.

La digital agency conferma così l’impegno costante per l'innovazione e l'eccellenza che permette di restare sempre un passo avanti, potendo affrontare ogni sfida.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://fattoretto.agency/.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency