Al Meeting di Rimini con Vezzali anche Paltrinieri, Pessina e Giovinazzi

"Sport sempre più in primo piano al Meeting di Rimini. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato la presenza del Sottosegretario di Stato allo Sport nonché plurimedagliata olimpica Valentina Vezzali, ora all’elenco dei campioni made in Italy si aggiungono Matteo Pessina, centrocampista della nazionale e dell’Atalanta Bergamasca Calcio, del nuotatore Gregorio Paltrinieri, argento e bronzo a Tokyo 2020, e di Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano di Formula Uno". Lo scrive l'organizzazione del Meeting in una nota.

"I tre sportivi si collegheranno in diretta venerdì 20 agosto alle 14.00 al convegno organizzato dal Meeting in collaborazione con Star Biz. Convegno che si terrà in Sala Generali B4 con il titolo 'Il coraggio della sfida – Andare oltre i limiti - incontro con grandi talenti dello sport italiano'. L’intervista e il dialogo a tutto campo con Vezzali, Pessina, Paltrinieri e Giovinazzi, moderati dal giornalista Davide Perillo, vuole andare ad indagare gli aspetti più umani dello sport".