Al Museo del Saxofono giornata internazionale del Jazz

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Unesco, che si celebra il 30 aprile, il Museo del Saxofono di Fiumicino, alle porte di Roma, organizzerà un concerto speciale che vedrà protagonista la band romana The Jazz Russell. La band presenterà per l’occasione il suo secondo disco, Rhythm is our business e come chicca ospiterà sul palco un incontro estemporaneo con il grande sassofonista americano Michael Rosen., a dimostrazione della straordinaria capacità del jazz di unire musicisti, che non si sono mai incontrati prima, e che si confronteranno su un terreno comune.