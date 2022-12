Al Papa gli auguri dei cugini piemontesi

A Papa Francesco arrivano anche gli auguri dei cugini piemontesi. Auguri per gli 86 anni e in vista del Natale. Franco Travo, il cugino di Tigliole dove il Papa a novembre era andato in visita nella due giorni di amarcord ad Asti, dice all’Adnkronos: "A Giorgio i nostri più cari auguri. Se potessimo chiamarlo direttamente lo faremmo, ma lui ha tanti impegni. E poi prima di Natale ci chiamerà sicuramente lui. Aspettiamo una sua chiamata". In attesa della telefonata del cugino Papa, gli auguri dei parenti piemontesi "con tutto il cuore".