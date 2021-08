Con 7 interventi in una sola seduta l’Urologia del Pascale di Napoli è sul podio in Italia per numero di interventi in robotica. Un primato che viene assegnato all’equipe guidata da Sisto Perdonà dal programma Genesis, lo strumento gestionale che controlla, verifica e migliora attraverso una razionalizzazione dei processi di gestione delle attività nel settore della robotica.