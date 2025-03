Al Senato l’esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025

“Verso un’Europa più forte e unita”, è una delle parole d’ordine riportate nel testo del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025 il cui esame in sede consultiva ha preso il via in Commissione Industria del Senato. Il Programma ha tra gli obiettivi principali l’elaborazione e l’applicazione della legislazione dell’Unione per razionalizzare le normative e attuare le politiche in modo più efficace al fine di apportare benefici in primo luogo alle PMI. Oltre ad una prima serie di proposte omnibus per semplificare diversi atti legislativi e ridurre gli oneri amministrativi con riferimento a settori prioritari citati anche nel Rapporto Draghi, il Programma prevede ulteriori iniziative che puntano a semplificare la legislazione in tema di rilascio di autorizzazioni, permessi e obblighi di rendicontazione e per agevolare gli investimenti e la competitività europea. Un altro punto centrale del Programma di lavoro per il 2025 è lo sviluppo di un piano d’azione per rendere l’energia più economicamente accessibile in Europa. Il Programma fa riferimento anche alle operazioni nello spazio per il quale la Commissione proporrà un atto legislativo per stabilire un quadro dell’Unione a disciplinare la condotta degli operatori spaziali europei. Tra gli altri punti chiave trattati nel Programma, un piano d’azione per i consumatori sul mercato unico, la gestione sostenibile delle risorse idriche, un dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione nell’Unione.

Link al testo definitivo del Programma.