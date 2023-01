Al Tribeca Film Festival si entra con il biglietto NFT

Dopo il recente accordo con il Manchester City, OKX non si ferma più. L’exchange ha infatti annunciato di aver siglato una partnership con il Tribeca Film Festival, la kermesse cinematografica ideata da Jane Rosenthal e Robert De Niro nel 2002. All’ingresso dell’area VIP, i visitatori dovranno esibire dei pass in formato NFT dal costo di 899 dollari al pezzo. Ai proprietari dei collezionabili, che potranno partecipare a incontri a porte chiuse con i divi di Hollywood, sarà riservato l’accesso in anteprima alle proiezioni dei film in gara.