Al via a giugno il Nastro Rosa tour della Marina Militare, da Genova a Venezia

La seconda edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour prenderà il via a giugno e sarà presentata il 18 maggio 2022 alle ore 15 a Roma, nella Biblioteca storica di Palazzo Marina, per scoprire le tappe e le iniziative in programma. Lo fa sapere la Marina Militare con una nota. L’evento, che include nella sua denominazione la Marina Militare e che la Forza Armata supporta attivamente nelle fasi di realizzazione, è organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events, e con il fondamentale supporto di Enit – Agenzia Nazionale del Turismo che sarà Main Partner dell’evento, della Federazione Italiana Vela e della Lega Navale Italiana.

Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore di valori istituzionali, sociali, ambientali, di brand e sportivi, anche quest’anno sarà patrocinato dal Coni e sostenuto da numerosi partner e sponsor. Il Giro dell’Italia a vela 2022 promuoverà il progetto Valore Paese Italia e sarà all’insegna della tecnologia, dell’ecologia e della mobilità sostenibile e, attraverso le varie iniziative collegate, diventerà un'esperienza consentita ai giovani e ai velisti non professionisti, coinvolgerà istituzioni, partner, investitori, e in generale esponenti del mondo del turismo, della comunicazione, dell’imprenditoria in una community capace di trasformare il Tour in energia e progetti concreti.

Anche il Tour 2022 partirà da Genova e si concluderà a Venezia, con una serie di eventi velici multi-disciplina in un concept esclusivo tutto “italiano”, composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località marittime italiane: una regata che trasformerà le acque costiere in un perpetuo campo di regata, esaltando alcuni degli aspetti più autentici della nostra penisola e che rappresentano parte fondamentale del nostro patrimonio culturale.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour ha in eredità una sola edizione, quella dello scorso anno, che ha ottenuto un risultato eccezionale posizionandosi, per grado di interesse, fra le prime 4 competizioni veliche conosciute in Italia, insieme ad eventi consolidati negli anni, alcuni con più di 50 edizioni all’attivo.