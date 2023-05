Al via a Milano la Tortona Design Week

Appena inaugurati a Milano, in zona Tortona, una delle più glamour della città, i lavori della “Tortona Design Week”, la rassegna annuale dedicata alle novità emerse nel campo del design. Al centro dell’edizione di quest’anno, i temi della tecnologia, dell’innovazione e della circolarità. In programma un gran numero di installazioni, mostre, incontri, workshop, talk ed eventi di vario genere. Tra i molti marchi in esposizione, eccellenze italiane e straniere del calibro di Nardi, TCL, Ikea, Lexus e YOOX.