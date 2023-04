Al via a Roma corteo associazioni animaliste

Centinaia di animalisti di tutta Italia si sono dati appuntamento oggi a piazza della Repubblica a Roma per una manifestazione il cui punto focale è la contestazione della modifica voluta dal Governo della legge 157 del 1992, in particolare dell'articolo 19: modifica che permetterebbe piani di abbattimento di animali sia in aree protette che nelle città. Nonostante il maltempo, in molti, tra associazioni animaliste e ambientalisti, sono partiti in corteo verso Piazza San Giovanni al grido di ‘Giù le mani dagli animali’.