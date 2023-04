Al via Aero 2023, cresce la presenza italiana

Al via da oggi a Friedrichshafen, in Germania. Partecipano oltre 670 espositori - di cui 27 italiani - provenienti da 35 Paesi

Cresce la presenza italiana a 'Aero 2023', il principale salone internazionale dedicato all’aviazione generale, alla business aviation e agli sport aeronautici. La manifestazione - organizzata da Fairnamic, una joint venture tra Messe Friedrichshafen e Messe Frankfurt - si svolgerà da oggi e fino al 22 aprile presso il centro espositivo dell’aeroporto di Friedrichshafen, nel sud della Germania. Il salone vedrà la partecipazione di 27 aziende italiane, che presenteranno nuovi aerei, elicotteri, autogiri e anche idrovolanti. In totale 4 padiglioni ospiteranno oltre 670 espositori, provenienti da 35 Paesi di tutto il mondo, con in mostra circa 200 velivoli.

In programma un gran numero di conferenze e workshop, che affronteranno anche tematiche d’attualità come i nuovi sistemi di propulsione, il volo elettrico, l’avionica d’avanguardia e i droni. "Il futuro dell'aviazione è estremamente interessante, ma anche sostenibile" ha detto il direttore del salone, Tobias Bretzel. "La capacità innovativa di questo settore è enorme e quest’anno i visitatori della nostra manifestazione scopriranno anche molte nuove tecnologie ‘verdi’. Ecologia ed economia spesso vanno di pari passo: la propulsione elettrica, ad esempio, rende il volo non solo a basse emissioni e basso rumore, ma anche molto più economico" ha sottolineato inoltre Bretzel.

Numerose le novità che saranno portate dalle aziende italiane a 'Aero 2023'. Nel settore dei velivoli, la Blackshape presenterà gli aerei Prime, Gabriel e Bk160-Tr, la Icp esporrà gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group porterà il Risen 915iS Superveloce, mentre la Groppo Aviazione mostrerà i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l’ala rotante, la Konner Helicopters esporrà i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l’anfibio K3. Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro porterà i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro presenterà lo Sniper X.

Novità ad 'Aero 2023' anche per gli idrovolanti, con la Novotech che fornirà dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo che illustrerà invece le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l’Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels presenteranno il progetto europeo Swan che prevede collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia e Grecia. Altri espositori italiani presenti saranno Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, Cmd, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, Fp Propeller, Getecno, Gigolè, Mav, Mw Fly, Nicelli e Pmp.

Il programma di 'Aero 2023' prevede inoltre 200 conferenze e workshop. In particolare, si svolgeranno tre importanti appuntamenti: la 'Aero Business Aviation Conference' sullo sviluppo dell’aviazione d’affari a livello internazionale, l'Aero Hydrogen Summit sull'utilizzo dell’idrogeno come carburante per l’aviazione del futuro e la SetOps Conference sulle operazioni con velivoli monomotore turboelica.

Nell’ambito del salone, si terrà anche la seconda edizione di 'AeroDrones', l’evento sui droni per le attività di sicurezza, soccorso e antincendio, che vedrà la presenza di 48 espositori e lo svolgimento di circa 40 conferenze. Tra le altre iniziative in agenda c'è l'Aero Career Day, l’evento rivolto ai giovani che aspirano ad una carriera nell’aviazione.