Al via Anagrafe online, Mattarella scarica primo certificato digitale

Attivo da lunedì il servizio che consentirà ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma 'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente'. A scaricare in anteprima il primo certificato digitale attraverso la piattaforma è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.