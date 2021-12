Al via il concorso fotografico e poetico 'I racconti di Terracina'

La cultura come strumento di marketing territoriale e di conoscenza del territorio. Da gennaio saranno rese note le modalità di partecipazione a settembre 2022 verranno assegnati i riconoscimenti alle tre migliori fotografie in concorso e verrà proclamata in abbinamento anche la poesia più amata del 2022

Presentato oggi presso il Palace Hotel di Terracina dal consigliere comunale Sara Norcia e dal consigliere alla Regione Lazio Angelo Tripodi alla presenza anche del Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, del Sindaco di Sperlonga Armando Cusani e del Sindaco di Itri Giovanni Agresti, un particolare contest “I racconti di Terracina”, che vedrà la fotografia abbinata a composizioni poetiche per la valorizzazione del territorio pontino.

Con il patrocinio del comune, la nuova sezione fotografica a entrare in concorso nelle pagine Instagram e Facebook dei Racconti di Terracina a partire da febbraio 2022, interesserà l’intero territorio attraverso non solo le sue immagini più suggestive, ma anche con la poesia. Infatti insieme agli scatti verranno pubblicate anche composizioni inedite per riavvicinare il grande pubblico dei social ad un settore, quello appunto della poesia, considerato di nicchia, poco conosciuto dai giovani.

Se Sabaudia si è messa in gara con i suoi racconti, Terracina risponde con la poesia. Il successo del contest fotografico dei Racconti di Sabaudia ha aperto la strada anche a questa nuova sezione dedicata a Terracina, permettendo così di poter esprimere anche visivamente il fascino di una città e del suo territorio. “Cultura come strumento di marketing territoriale, di allargamento della conoscenza del territorio, attraverso metodologie che utilizzano le persone comuni come attori principali per raccontare con le proprie singole creatività le emozioni ed i colori di un territorio parco naturale da millenni - ha dichiarato Angelo Tripodi Presidente del gruppo consiliare Lega alla Regione Lazio durante il suo intervento - potenziare la cultura nel nostro territorio pontino, è una sfida a cui non possiamo sottrarci. La cultura non ha bandiere politiche ma è un bene comune perché non è solo uno degli elementi essenziali del nostro vivere, ma anche uno importante strumento di divulgazione delle bellezze ambientali e storiche dei luoghi che amiamo e viviamo”.

I Racconti di Terracina avranno un loro logo creato appositamente con il Tempio di Giove, uno dei monumenti simbolo della città, come immagine della nuova iniziativa culturale che utilizza due colori: il verde e il blu. Verde come richiamo alla natura, alla fertilità, il blu per ricordare gli elementi naturali dell’acqua e del cielo. “E’ importante tornare a parlare di cultura in tutte le sue forme, ed è importante parlarne ai giovani, cercando di utilizzare i mezzi a loro così cari come quelli dei social e delle fotografie - ha affermato il consigliere del comune di Terracina Sara Norcia - e questa nuova iniziativa che ha lo scopo non solo di valorizzare le bellezze della nostra città, ma anche di stimolare la creatività letteraria nascosta in ognuno di noi e che forse non abbiamo mai pensato di avere”.

Le fotografie e le composizioni poetiche a verso libero abbinate, anche a firma di un autore diverso da quello dello scatto, saranno pubblicate sulle apposite pagine Instagram e Facebook Racconti di Terracina a partire da febbraio 2022. Da gennaio, con l’apertura delle pagine, saranno rese note le modalità del concorso. A settembre 2022, verranno assegnati i riconoscimenti alle tre migliori fotografie in concorso che abbiano saputo emozionare e trasmettere un messaggio ambientalista a favore di tutto il territorio. E verrà proclamata in abbinamento anche la poesia più amata del 2022.

Due giurie, quella popolare dei social, ed una più tecnica, sceglieranno i tre vincitori dell’edizione Racconti di Terracina 2022 che testimonieranno la vocazione di un progetto di comunicazione ecologista per sensibilizzare il mondo dei social verso uno stile di vita e comportamentale più rispettoso verso l’ambiente. Assegnate dal consigliere Angelo Tripodi anche le targhe ai fotografi di Latina Marco Teodonio e Romolo Grenga per le copertine dei Racconti di Sabaudia 2020 e 2021 e ai tre vincitori del relativo Concorso Fotografico Martina Celebrin, Elisabetta Faraoni e Simone Varsalona.