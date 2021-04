Al via il primo Fondo di ILLIMITY SGR “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund”

con il primo closing sono state cedute da 7 gruppi bancari posizioni di credito classificate UTP per oltre 200 milioni di euro

obiettivo di questo primo fondo di illimity SGR è affiancare le PMI con potenziale nel loro percorso di ristrutturazione e sviluppo di cui beneficeranno anche tutti gli investitori

MILANO, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via Investor Wire -- illimity SGR, Società di Gestione del Risparmio del Gruppo illimity nata per istituire e gestire fondi di investimento alternativi, ha completato il primo closing di “illimity Credit & Corporate Turnaround” (il “Fondo” o “iCCT”), Fondo ad apporto dedicato a investimenti in crediti classificati Unlikely To Pay (“UTP”) verso PMI con prospettive di risanamento e rilancio.

Il portafoglio iniziale include crediti per un ammontare lordo complessivo di oltre 200 milioni di euro verso 33 società operanti in settori fortemente diversificati. Tali crediti sono stati ceduti da 7 istituti e gruppi bancari (Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banco Desio, Bnl Gruppo Bnp Paribas, BPER Gruppo, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Gruppo La Cassa di Ravenna) che sono divenuti pertanto quotisti del Fondo.

La dotazione iniziale di cassa – sottoscritta da investitori professionali, inclusa illimity Bank – ammonta a 25 milioni di euro che saranno utilizzati nella gestione dei crediti acquisiti e a supporto del turnaround delle aziende in cui è investito il patrimonio del Fondo.

In particolare, illimity Credit & Corporate Turnaround presenta alcune caratteristiche fortemente innovative (tra cui la possibilità di acquisire e gestire linee di credito a breve termine pienamente operative e, mediante struttura di cartolarizzazione, crediti e contratti di leasing in continuità) che consentono alle banche una cessione totalitaria dell’esposizione finanziaria, a prescindere dalle forme tecniche utilizzate, e al contempo di beneficiare del processo di ristrutturazione delle aziende.

Il Fondo, infatti, sosterrà la ristrutturazione finanziaria delle aziende volta non solo al superamento della crisi, ma anche alla valorizzazione del loro potenziale e al perseguimento di una concreta prospettiva di rilancio.

Paola Tondelli, Responsabile dell’area UTP & Turnaround Funds di illimity SGR, ha commentato: “Il team di gestione di questo nostro primo fondo di turnaround combina efficacemente competenze finanziarie e industriali che ci consentono di guardare oltre i numeri, per cogliere il potenziale delle imprese in cui il Fondo investe. A questo primo fondo di turnaround, che ha caratteristiche tecniche molto innovative, seguiranno presto altre iniziative, sempre mirate al rilancio del tessuto imprenditoriale del Paese, che troverà in illimity SGR un nuovo tipo di supporto, non solo finanziario, ma anche di visione strategica”.

Massimo Di Carlo, Presidente di illimity SGR, ha aggiunto: “Il closing del nostro fondo iCCT rappresenta il primo, importantissimo tassello della strategia multiprodotto della SGR volta a portare all’attenzione della nostra clientela istituzionale fondi innovativi. I nuovi fondi avranno come focus sia le PMI sia settori dove potremo operare facendo leva sulle competenze distintive di gruppo”.

Il Gruppo illimity è stato assistito da BE Partner per le tematiche di strutturazione della SGR e del Fondo, nonché di negoziazione in relazione all’acquisto dei crediti, da Giovanardi Studio Legale per gli aspetti legali e regolamentari e dallo Studio Ludovici (divenuto Gatti Pavesi Bianchi Ludovici) per gli aspetti fiscali. PwC ha inoltre assistito illimity SGR in relazione alla congruità delle valutazioni dei crediti e dei relativi modelli valutativi.

Le banche cedenti sono state assistite dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali.

L’operazione di cartolarizzazione dei crediti e dei contratti di leasing è stata strutturata da Banca Finint.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Wire Service Contact:InvestorWire (IW) Los Angeles, Californiawww.InvestorWire.com212.418.1217 OfficeEditor@InvestorWire.com