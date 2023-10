Salone della Giustizia 2023 - Guarda la diretta

Dal 24 ottobre e fino al 26 si terrà a Roma il Salone della Giustizia 2023, per promuovere la cultura della legalità.

Il Salone della Giustizia nasce nel dicembre 2009. Il progetto prevede un innovativo e originale incontro pubblico tra magistratura, avvocatura, politica, imprese e professioni per affrontare il tema Giustizia a 360°, approfondendo anche tematiche relative all’economia, alla salute, al lavoro, alla tutela e alla sicurezza, all’ambiente, illustrando direttamente ai cittadini le istanze, le problematiche, le soluzioni ed il ruolo di un settore da sempre percepito come oscuro e di difficile comprensione. Sin dal primo momento sono stati coinvolti i vertici della magistratura, dell’avvocatura, le più alte cariche dello Stato, i ministri di riferimento (Giustizia, Interno, Difesa) ed importanti opinion leaders, oltre ad una significativa partecipazione di tutte le Forze dell’Ordine. Nelle ultime edizioni gli argomenti trattati hanno avuto respiro internazionale grazie alla presenza degli ambasciatori in rappresentanza dei principali Paesi europei e del resto del mondo.