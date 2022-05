Al via in Lombardia i corsi dell’Accademia del restauro dei veicoli storici

Grazie all’alleanza tra le CNA della Lombardia e di Padova-Rovigo sono ora disponibili, per la prima volta in Lombardia, i corsi dell’Accademia del restauro dei veicoli storici. L’Accademia è un centro di formazione specializzato esclusivamente sulla formazione legata al comparto del restauro dei veicoli storici, un luogo di formazione rivolto ai professionisti (carrozzieri, meccanici, tappezzieri eccetera) già operanti nella filiera e agli appassionati che aspirano a una conoscenza più approfondita e specifica.

I docenti sono maestri artigiani lombardi che da anni restaurano veicoli in centri specializzati. Non a caso i corsi prendono il via in Lombardia: la Regione è la prima in Italia per volume d’affari del motorismo storico, con quasi 400 milioni di euro.