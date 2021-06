Al via la nuova stagione del parco acquatico di Mirabilandia

Sole, spiaggia, relax, onde assicurate e tanto divertimento? A pochi chilometri da Ravenna tutto questo si chiama Mirabeach. Il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, con la spiaggia più caraibica della Riviera romagnola, riapre domani, giovedì 1° luglio, con orario 11-18.

Oltre 70.000 metri quadri tra scivoli, piscina a onde, aree vip e punti ristoro pronti ad accogliere tutti gli appassionati del divertimento estivo. Tornano le emozioni forti di Vuelta Vertigo, lo spericolato scivolo a forma di V da affrontare in canotto, e Cobra che regala una caduta libera con velocità a circa 50 km/h. Imperdibili anche Salto Tropical, un doppio acquascivolo tubolare alto 10 metri, Rio Diablo, un indiavolato percorso lungo 170 metri da affrontare su gommoni, Los Ràpidos, uno scivolo multipista con speciale materassino e Rumba, un percorso tra curve e discese, guidati dalla forza dell'acqua. I più piccoli si divertiranno con El Castillo, la torre circondata da un’incantevole laguna, mentre per i più grandi e pigri relax assicurato alla Laguna del Sol con le postazioni idromassaggio e la piscina a onde, Baía de Ondas. A disposizione anche esclusive aree vip con gazebo, servizi accessori e punti ristoro.

"Riapriamo Mirabeach dopo un anno di stop causa covid, - commenta Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia - e siamo molto emozionati per questo ritorno. Anche per il parco acquatico abbiamo adottato dei protocolli stringenti, che insieme alle misure sanitarie imposte dal Governo e dagli enti locali, ci permetteranno di rispondere in totale sicurezza al bisogno di divertimento e relax dei nostri clienti. La stagione estiva 2021 speriamo sia il ritorno a una vita più normale e spensierata di cui tutti abbiamo bisogno". La stagione 2021 di Mirabeach prenderà il via giovedì 1° luglio (dalle 11 alle 18) e si concluderà domenica 29 agosto.