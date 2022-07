Al via la partnership tra Snaipay e Vivaticket

Dal 18 luglio nei punti vendita Snaipay sarà possibile acquistare i biglietti del circuito Vivaticket per concerti, eventi sportivi e fiere

Milano, 12 luglio 2022 - Snaipay, il brand che semplifica la vita degli Italiani con tanti servizi utili e innovativi a portata di mano, amplia la propria offerta grazie alla partnership con Vivaticket, la piattaforma leader in Italia nella fornitura di servizi di prenotazione e prevendita di biglietti per eventi sportivi, culturali, spettacoli, fiere, parchi e concerti.

A partire dal 18 luglio chi vorrà acquistare i biglietti distribuiti e gestiti da Vivaticket, potrà farlo recandosi presso uno dei 5.000 punti vendita della rete Snaipay abilitati al servizio Vivaticket. Non solo, sempre attraverso l’intero circuito Vivaticket, sarà possibile acquistare i biglietti di ingresso per assistere alle corse in programma all’Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura a Milano e all’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme.

Un ulteriore elemento distintivo della partnership è l’esclusività del servizio: Snaipay è l’unica rete del settore abilitata alla distribuzione e alla gestione della biglietteria di Vivaticket.

“Siamo orgogliosi dell’accordo siglato che nasce in primis dalla volontà di soddisfare le richieste della nostra rete di punti vendita - ha spiegato Massimo Nura, Customer Relationship & Payment Services Manager di Snaitech - In questo modo potranno offrire ai propri clienti l’acquisto dei biglietti per assistere ad eventi sportivi, culturali e concerti. Questa partnership inoltre rappresenta un’importante opportunità di attrarre nuovi clienti e aumentare il traffico all’interno dei punti vendita”.

"É con grande soddisfazione che annunciamo la partnership con Snaitech S.p.A.. Un nuovo accordo strategico per Vivaticket – ha dichiarato Silvano Taiani Ceo di Vivaticket - che garantirà ai nostri servizi di biglietteria una distribuzione ancora più massiva e capillare, andando ad aumentare esponenzialmente la rete di punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Collaborare con un'azienda così importante, diventando fornitore con il nostro sistema di biglietteria degli Ippodromi SNAI, rappresenta per noi motivo di orgoglio, soprattutto alla luce dei progetti che insieme saremo in grado di sviluppare ed implementare nei prossimi anni"

