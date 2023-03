Al via la prima diretta tv internazionale per le corse in programma all’Ippodromo Snai La Maura

L’accordo in esclusiva tra Epiqa e Sky Racing World prevede la distribuzione delle immagini delle corse italiane anche negli Stati Uniti e in Europa

Milano, 23 marzo 2023 – Domani, venerdì 24 marzo, per l’Ippodromo Snai La Maura di Milano sarà una giornata storica: quella della prima diretta tv internazionale per le corse di trotto distribuite all’estero. La cessione e la distribuzione delle immagini rientrano nell’accordo strategico ed esclusivo siglato tra Epiqa, il network televisivo del Gruppo Snaitech, e Sky Racing World, società del gruppo Tabcorp che detiene diritti per la commercializzazione e diffusione di corse di cavalli dal vivo in diversi Paesi del mondo.

L’accordo comprende, ad ora, la distribuzione di immagini relative a dodici importanti ippodromi italiani, già attivati per la prima fase del progetto: oltre agli Ippodromi Snai San Siro e La Maura di Milano e l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme, anche gli ippodromi delle città di Firenze, Follonica, Livorno, Sassari, Albenga, Chilivani, Padova, Taranto e Foggia. Nello specifico, la giornata del 24 marzo che verrà trasmessa e distribuita all’estero da Milano La Maura riguarda sette corse, tra cui la più significativa è il Premio Uxia Ek, una prova sulla distanza di 1650 metri per i cavalli di ogni Paese di cinque anni ed oltre, riservata ai gentlemen con cavalli di loro proprietà.

L’ampio accordo, che include la distribuzione delle corse sia al galoppo che al trotto per la raccolta di scommesse nei cinque continenti, sia a totalizzatore che a quota fissa, si declina su Sky Racing World (Stati Uniti e Canada), Tabcorp (Australia, New Zeland e Far East) e Arena Racecourse Group (Regno Unito, Irlanda, Europa e South Africa). In particolare, la distribuzione delle scommesse cosiddette “pari-mutuel” avviene attraverso il provider Premier Gateway International (PGI) che gestisce uno dei più grandi totalizzatori a livello internazionale. Ad aggiungere ulteriore fascino all’accordo, il “database” storico delle performance delle corse italiane, le grafiche e le cronache in lingua inglese, con l’obiettivo di favorire la massima divulgazione dell’ippica italiana presso i vari territori esteri.

In Nord America saranno la app di Sky Racing World, il sito skyracingworld.com e le principali piattaforme ADW a trasmettere tutte le gare. Sky Racing World, inoltre, ha stretto una partnership con Racing and Sports con l’obiettivo di sviluppare servizi che offrono dati su corse, prestazioni, pronostici e commenti alle gare. Il pubblico australiano potrà invece seguire le corse italiane direttamente sul canale di trasmissione Sky Racing.



Snaitech

Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%). Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

Epiqa

Epiqa è una società controllata al 100% da Snaitech SpA, uno dei principali operatori di gioco in Italia con operations internazionali B2C in Germania e Austria, parte del gruppo internazionale Playtech PLC quotato alla Borsa di Londra. Epiqa, ex Teleippica, gestisce dal 2005 i servizi di raccolta immagini da tutti gli ippodromi italiani e di trasmissione e streaming delle corse ippiche, in qualità di fornitore esclusivo del competente Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), grazie ad una ricca e consolidata infrastruttura e a due diversi centri di produzione.

Sky Racing World

In qualità di sussidiaria dell'operatore di scommesse australiano Tabcorp, Sky Racing World detiene diritti esclusivi per commercializzare e distribuire corse di cavalli dal vivo da Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Corea del Sud, Giappone, Singapore e Hong Kong nei territori delle Americhe, dei Caraibi e in alcune parti d'Europa.

