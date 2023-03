Al via la prima edizione di AVVINAMENTI

33 cantine protagoniste, 7 occasioni conviviali, un ampio ventaglio di opportunità studiate per offrire un’esperienza di valore

È stato ufficializzato lo scorso 19 gennaio nella sede di via Tortona 31, Milano, da Daniele Sottile e dai suoi partner Luca Carraro e Sergio Ronchi, con il contributo dell’istrionico giornalista sportivo Marco Cattaneo, il programma della prima edizione di AVVINAMENTI, un progetto di ampio respiro che veda protagonisti i produttori di vino

Da giovedì 9 a lunedì 13 febbraio saranno 33 le cantine protagoniste, 7 le occasioni conviviali per assaggiare i loro vini abbinati alle proposte gastronomiche studiate appositamente dallo chef Davide Turetta: un dinner cocktail inaugurale, 4 cene, 2 brunch. Infine un grande banco d’assaggio – domenica 12 dedicato al pubblico di appassionati, lunedì 13 riservato ai soli professionisti – per potersi concedere un viaggio lungo la penisola.

Oltre a questo 12 Masterclass con le etichette più esclusive di alcuni protagonisti dell’enologia italiana, come ARTIMINO, CANTELE, CASTELLO DEL TERRICCIO, FERRARI TRENTO, FIRRIATO, MARISA CUOMO, MONTEMAGNO, PAGNONCELLI FOLCIERI, TENUTE LUNELLI, fino ad una escursione in Champagne con ERARD SALMON e nel mondo del vermouth e degli alcoolici artigianali con THE SPIRITUAL MACHINE.

Il vino dialogherà anche con l’arte. Ad AVVINAMENTI si potrà contemporaneamente godere in esclusiva di una coloratissima mostra d’arte grazie alle 24 opere che compongono il ciclo Underground dell’artista newyorkese Frank Denota che saranno esposte nei locali di via Tortona per tutta la durata della manifestazione.

“Siamo felici ed emozionati che finalmente si avvicini la data di inizio di AVVINAMENTI, un progetto cui stiamo lavorando da un paio d’anni e che ora finalmente è pronto a sbocciare - commenta Daniele Sottile – Contiamo che questa prima edizione, in cui abbiamo davvero messo il cuore oltre a tanto impegno, sia l’inizio di un progetto di ampio respiro che veda sempre protagonisti insieme a noi i produttori di vino italiano di qualità con i quali vogliamo continuare a condividere iniziative speciali e forse un po’ fuori dal consueto, ma a nostro avviso di grande valore aggiunto per promuovere i loro prodotti e territori”.

Tutti i dettagli sulle diverse esperienze in calendario, le modalità di partecipazione e di acquisto dei biglietti sul sito.

Adnkronos - Vendemmie