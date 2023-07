Al via la produzione della Mazda MX-30 plug-in con motore rotativo

Torna dopo 11 anni un tipo di motore che ha segnato la storia della casa giapponese: ma in questa versione la sua potenza serve per ricaricare le batterie

E' partita oggi nello stabilimento di Ujina a Hiroshima la produzione in serie per il mercato europeo della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, la versione ibrido plug-in con motore rotativo del modello lanciato nel 2020 in versione 100% elettrica. Si tratta di un 'ritorno' importante per la casa giapponese visto che la e-Skyactiv R-EV è la prima Mazda da 11 anni a questa parte ad essere prodotta in serie con un motore rotativo, cioè da quando nel 2012 venne interrotta la produzione della RX-8. Mazda ha prodotto complessivamente oltre 1,99 milioni di veicoli con motore rotativo.

In questa versione la vettura viene comunque sempre spinta dal motore elettrico dal momento che il compatto e leggero motore a combustione interna comanda un generatore che provvede a caricare la batteria o se necessario fornisce energia aggiuntiva rispetto a quella della batteria.

Con una autonomia di 85 km fornita interamente dalla batteria da 17,9 kWh la MX-30 e-Skyactiv R-EV risponde alla maggior parte delle esigenze quotidiane di spostamento mentre il motore rotativo ne estende l'autonomia quando necessario, rendendola adatta anche a percorrere lunghi viaggi, senza ansia da ricarica.

Peraltro la MX-30 si inserisce in quello che è l'approccio multi-soluzione di Mazda per muoversi verso la neutralità del carbonio. Nel processo di progettazione sono stati adottati prodotti naturali come sughero e tessuti realizzati con materiale riciclato mentre le soluzioni adottate per la verniciatura multi tono riducono le emissioni di CO2 del processo. Infine un sistema fotovoltaico da 1,1 MW entrato in funzione presso lo stabilimento Mazda di Hiroshima nel luglio 2021 fornisce l’elettricità per caricare le MX-30 e-Skyactiv R-EV appena prodotte prima della loro spedizione.

La Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV in Italia sarà disponibile nei tre allestimenti Prime Line, Exclusive Line e Makoto con prezzi di listino compresi tra i 38.520 Euro e 41.770 Euro. Inoltre, sono previste due versioni speciali, Advantage ed Edition R, caratterizzate da dotazioni di serie esclusive, con prezzi rispettivamente di 40.020 Euro e 46.020 Euro.

Le prime unità della MX-30 e-Skyactiv R-EV arriveranno nelle concessionarie italiane a partire dall’autunno 2023.