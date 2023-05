Al via la seconda edizione del Mobility Forum 2023

Torna il Mobility Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano delle smart city e della mobilità intelligente, che si terrà il prossimo 11 maggio presso Palazzo dell’informazione, sede del Gruppo Adnkronos in Roma. Giunto alla seconda edizione, il Mobility Forum è l’appuntamento in cui le principali realtà aziendali e protagonisti istituzionali si incontrano per confrontarsi sulle nuove forme di mobilità urbana ed extraurbana, su cosa significa rendere “sostenibile” la mobilità, sull’orizzonte delle smart city e della transizione energetica. L’evento vedrà, nell’arco di una giornata, diversi approfondimenti Talk Show su altrettanti aspetti chiave dell’universo mobility.

L’apertura affronterà il tema “Il futuro della mobilità: accelerare il cambiamento, tra nuove tecnologie e interventi legislativi”. L’apertura del panel sarà affidata a un Keynote Speech di Roberto Folco, Corporate Sales&Marketing Manager di Telepass, seguito da un talk show con presenti ospiti di rilevanza istituzionale: Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Matteo Campora, assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Giovanni Mottura, presidente di Atac Spa - Azienda per la mobilità del Comune di Roma, Nicola Pascale, amministratore Unico di Anm Azienda Napoletana Mobilità, e Roberto Verano, presidente di ConfMobility.

Seguiranno tre sessioni Talk Show che tratteranno rispettivamente: “Smart Cities, a che punto siamo?”, “La sostenibilità passa dalla nuova mobilità: ripensare gli spostamenti per ridurre l’impatto sull’ambiente” e “Il punto sulla transizione energetica”. Impreziosiranno l’evento due interventi ulteriori, al mattino un’intervista ad Alessandro Pigazzi di Arval Italia, dal titolo “Le abitudini di spostamento delle persone sono cambiate. Come il noleggio e le nuove forme di mobilità supportano questa trasformazione?”; e nel primo pomeriggio un Innovation Speech a cura di Simone Carrarini, Chief Revenue Officer&Partner di Movesion, dal titolo “Movesion e la mobilità in azienda: tra servizi Maas e sostenibilità aziendale”.

A margine della Main Session, tavoli tematici, interviste, business lunch e momenti di networking informale tra Speaker, Partner, membri della C-Level Community di Comunicazione Italiana e altri ospiti che interverranno in presenza. Oltre alle realtà già menzionate, parteciperà Chiara Foglietto, Assessora alla Mobilità del Comune di Torino, oltre a figure di spicco provenienti da importanti realtà del paese quali Amat Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, e-distribuzione, Comune di Cesena, Agenzia del Demanio, Renault Italia, Comune di Cesena, Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi, tNotice, Vodafone Business Italia, Gruppo Save, Iren Mercato e molte altre. L’evento è offerto grazie al supporto del Main Media Partner Adnkronos, dell’Official Partner Telepass, del Content Partner Arval Italia (Gruppo Bnp Paribas), dei Partner ConfMobility e Movesion e del Media Partner Fasi.eu.

Chi non avrà l’opportunità di intervenire in presenza potrà nelle prossime settimane ascoltare le registrazioni degli interventi su comunicazioneitaliana.TV.

Per consultare il programma completo: http://mobilityforum.it/2023/programma