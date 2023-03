Al via la Trentesima edizione della Chianti Classico Collection

Un record di espositori per la trentesima Chianti Classico Collection che apre le porte della sua sede storica, la Stazione Leopolda, lunedì 13 e martedì 14 febbraio. Sono 206 le aziende del Gallo Nero per un totale di 750 etichette in degustazione, di cui 161 Chianti Classico Riserva e 136 Gran Selezione; 34 i campioni in anteprima della vendemmia 2022.

La manifestazione, nata come Anteprima del Chianti Classico nel 1993, segna un nuovo record di produttori del Gallo Nero partecipanti, che quest’anno presenteranno alla stampa e ai professionisti del settore le loro ultime annate di Chianti Classico (annata), Riserva e Gran Selezione.

La Collection prevede come di consueto anche alcuni momenti di approfondimento per gli operatori del settore e la stampa. Nell’ambito dell’evento si terranno infatti un ciclo di incontri con Alessandro Masnaghetti, alias Mapman per il suo ampio contributo nella mappatura dei vigneti delle più importanti zone viticole del mondo, e autore del volume di recente pubblicazione “Chianti Classico. L’Atlante dei Vigneti e delle UGA”. Sarà lui a tenere ben 11 brevi seminari su ciascuna delle Unità Geografiche Aggiuntive.

Importante novità è il ritorno all’apertura al pubblico per il giorno 14 febbraio, per condividere un anno da record insieme agli appassionati di Chianti Classico. Una vera e propria full immersion grazie a una straordinaria apertura al pubblico dalle 10 alle 20. Riservate a loro, la proiezione in anteprima del cortometraggio “La Leggenda del Gallo Nero” e cinque wine tour guidati da esperti del settore.

Adnkronos - Vendemmie