Al via l’esame della Relazione sul controllo dell’import/export di armamenti

La Commissione Affari esteri del Senato ha avviato l’esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento relativi all’anno 2024. In fase di illustrazione del documento, il Relatore, Sen. Barcaiuolo (FDI) ha riportato alcune osservazioni. Prima di tutto ha ricordato che la normativa sul controllo dell’esportazione degli armamenti – legge n. 185 del 1990 - è in fase di modifica con il disegno di legge 855 approvato dal Senato 21 febbraio 2024 e attualmente all’esame delle Commissioni riunite della Camera. La relazione riporta gli esiti delle ispezioni effettuate su 11 società da parte dell’Autorità nazionale UAMA che ha riscontrato alcune irregolarità, che hanno prodotto specifiche sanzioni pecuniarie. Successivamente, il Relatore ha illustrato i risultati delle indagini svolte da alcuni Ministeri, primo fra tutti gli Affari esteri che ha evidenziato nel 2024 un valore complessivo delle autorizzazioni alle movimentazioni di armamenti pari a 8,44 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 7,56 del 2023, con una netta prevalenza di movimentazioni in uscita (7,69 miliardi). Il numero di Paesi destinatari delle licenze di esportazione è stato di 90, in crescita rispetto agli 83 Paesi dell’anno precedente. Tra i principali Paesi destinatari delle esportazioni di armamenti, l’Indonesia al primo posto con 1,252 miliardi di euro di autorizzazioni, seguita da Francia (591,1 milioni) e Nigeria (480,7 milioni). In ambito di categorie di materiali di armamento, al primo posto nelle attività di esportazione si trovano gli aeromobili, seguiti da navi da guerra e da missilistica. Infine, con riferimento alle principali aziende esportatrici, al primo posto Leonardo Spa (con una quota di mercato del 27,67%), seguita da Fincantieri (22,62%), mentre le altre realtà hanno quote di mercato significativamente più contenute.

Link alla scheda del documento di Relazione.