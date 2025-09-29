circle x black
Cerca nel sito
 

Al via l’esame in II lettura del Ddl attività subacquee

29 settembre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Trasporti della Camera ha avviato in settimana l’esame in II lettura in sede referente del Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, precedentemente approvato dal Senato in I lettura. Nel corso della seduta in Commissione la Relatrice, On. Frijia (FDI) ha illustrato i contenuti del provvedimento, ricordando, tra l’altro che il Ddl si propone di introdurre una disciplina unitaria in materia di sicurezza dell’attività sottomarina che ricopre un’importanza crescente sotto l’aspetto economico, ambientale, strategico e della sicurezza nazionale. Ha ricordato che ad oggi non esistono norme sistematiche che regolino le attività subacquee, i requisiti professionali e le qualifiche per gli operatori. Il provvedimento, tra l’altro, istituisce l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) pensata per coordinare e gestire le molteplici esigenze del settore. Non ultimo, il provvedimento si colloca in un quadro di coerenza con le normative internazionali quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Durante la seduta è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago, che ha fatto presente come l’interesse del Paese nei confronti della dimensione subacquea si sia manifestato innanzitutto con l’istituzione del Polo nazionale della dimensione subacquea, un punto di raccordo tra istituti di ricerca, fondi di investimento, università e Marina Militare.

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
attività subacquee sicurezza nazionale diritto del mare
Vedi anche
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza