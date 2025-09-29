Al via l’esame in II lettura del Ddl attività subacquee

La Commissione Trasporti della Camera ha avviato in settimana l’esame in II lettura in sede referente del Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee, precedentemente approvato dal Senato in I lettura. Nel corso della seduta in Commissione la Relatrice, On. Frijia (FDI) ha illustrato i contenuti del provvedimento, ricordando, tra l’altro che il Ddl si propone di introdurre una disciplina unitaria in materia di sicurezza dell’attività sottomarina che ricopre un’importanza crescente sotto l’aspetto economico, ambientale, strategico e della sicurezza nazionale. Ha ricordato che ad oggi non esistono norme sistematiche che regolino le attività subacquee, i requisiti professionali e le qualifiche per gli operatori. Il provvedimento, tra l’altro, istituisce l’Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (ASAS) pensata per coordinare e gestire le molteplici esigenze del settore. Non ultimo, il provvedimento si colloca in un quadro di coerenza con le normative internazionali quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Durante la seduta è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago, che ha fatto presente come l’interesse del Paese nei confronti della dimensione subacquea si sia manifestato innanzitutto con l’istituzione del Polo nazionale della dimensione subacquea, un punto di raccordo tra istituti di ricerca, fondi di investimento, università e Marina Militare.

