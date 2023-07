Al via l'Urban Award, Comuni premiati per mobilità sostenibile

Sicurezza e sostenibilità. Questi gli obiettivi certificati dall’Urban Award, riconoscimento che incentiva un modo nuovo di pensare e vivere gli spostamenti, premiando i Comuni per la mobilità sostenibile. La 7° edizione del premio, promosso – tra gli altri – da Anci e Intesa Sanpaolo, è stata inaugurata questa mattina a Roma, con una conferenza che si è tenuta presso la sede capitolina dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. “Uno dei temi fondamentali per quest’anno è la sicurezza – ha dichiarato all’AdnKronos Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com nonché ideatrice del premio – una questione che coinvolge la scelta di tutti i mezzi di sharing e su cui vogliamo porre l’attenzione non solo da parte delle amministrazioni ma soprattutto da parte dei cittadini".

Da oggi, tutti i comuni che hanno pronto un piano che favorisca la mobilità sostenibile e riduca l'impatto ambientale generato dai veicoli privati, potranno sottoporre la propria candidatura al concorso. La premiazione è prevista per ottobre a Genova, in occasione della 40^ Assemblea Nazionale Anci. Tre i riconoscimenti assegnati: primo, secondo e terzo posto più una menzione speciale.

"Grazie ad Urban Awards ho l'occasione, anche quest'anno, di prendere parte al percorso verso la mobilità sostenibile, con decine di progetti di riqualificazione urbana e spostamenti green", ha dichiarato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, intervenuto alla conferenza insieme a Vittorio Brumotti, pioniere del ciclismo sostenibile, e Marino Bartoletti, giornalista e scrittore. "Anche il piano promosso a Bari va in questa direzione, verso un'incentivazione degli spostamenti in bici che ha portato anche ad una crescita della domanda d'acquisto del mezzo".

Secondo un report di Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) presentato proprio durante l'evento, i valori di import ed export di bici sono saliti vertiginosamente negli ultimi anni, passando dai 68 miliardi del 2019 ai 174 del 2022. Ma c'è ancora molto da fare per incentivare spostamenti green.

Come spiega Casellati la sfida più grande è quella culturale. "Le nostre sono città storiche, dove spesso non ci sono spazi per costruire piste ciclabili e per realizzarle si toglie spazio ai parcheggi". Da qui il bisogno di far comprendere ai cittadini i benefici, sia per la salute che per il portafoglio, che andare in bici comporta.

"Quando sono diventato sindaco di Bari, dopo il mio lavoro come Assessore, nella mia città non c’erano piste ciclabili, ztl, telecamere", ha commentato Decaro. "Oggi, a Bari, ci si muove benissimo in bicicletta. Bisogna introdurre infrastrutture, incentivi e insegnare ai cittadini l’importanza, nonché il vantaggio a livello economico che si può ottenere spostandosi in modi alternativi al proprio veicolo".