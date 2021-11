Al via Metstrade 2021, amb. nei paesi bassi visita aziende italiane

Si è aperto questa mattina il Metstrade di Amsterdam, il salone internazionale dedicato agli operatori del settore della componentistica e degli accessori per la nautica da diporto. Le aziende italiane presenti nell’ambito della collettiva organizzata da Confindustria Nautica in collaborazione con Ice Agenzia, hanno ricevuto la visita ufficiale dell’Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, Giorgio Novello e del Presidente di Ice Bruxelles Luigi Ferrelli accompagnato da una sua delegazione. In occasione della visita, l’Ambasciatore Novello ha dichiarato: "il Metstrade si conferma tra le fiere più importanti del settore e l’altissima visibilità delle aziende italiane è anche frutto di un ottimo gioco di squadra tra istituzioni, associazioni e imprese".

"Anche quest’anno - ha proseguito l’Ambasciatore, - si è rivelata un’idea vincente il Padiglione Italia realizzato in collaborazione tra Confindustria Nautica e Ice Agenzia. Le aziende presenti infatti, mettono in mostra specificità italiane tra le quali ricerca e sviluppo, attenzione all'ambiente, eccellenza delle reti di fornitori e propensione all'export visibile anche nella fase di forte rilancio dell'Italia nei Paesi Bassi che si sta vivendo. La nautica, proprio per la completezza degli aspetti che presenta, è un eccellente strumento di promozione del Made in Italy con conseguenze molto positive e dirette per l'intero comparto economico".

La collettiva, che rientra nel piano promozionale per l’export volto a sostenere lo sviluppo delle attività di business e di networking degli operatori italiani sul mercato internazionale ha visto, in seguito all’aggravarsi della situazione sanitaria e alle restrizioni imposte dal governo olandese, la rinuncia di alcune aziende.

Domani, 17 novembre, nell’ambito dell’edizione 2021 dei prestigiosi Boat Builder Awards gestiti congiuntamente da Ibi e Metstrade, Confindustria Nautica sarà, per la quinta edizione consecutiva, sponsor del premio Environmental Initiative, destinato alla sostenibilità, tema prioritario per l’Associazione Nazionale di Categoria. Le altre cinque categorie dei Boat Builder Awards sono: Collaborative Solution between Boat or Superyacht Builder and its Supply Chain Partner, Innovative On-Board Design Solution, Retail Marketing Initiative, Lifetime Achievement Award e Rising Star.

Il ruolo di primo piano di Confindustria Nautica nel panorama della rappresentanza internazionale è confermato, inoltre, dalla partecipazione a numerosi Working Groups di Icomia – International Council of Marine Industry Associations- quali Market Intelligence Taskforce, Technical Committee, Superyacht Division, Exporters Committee e Combined meeting, l’Assemblea Generale di Icomia.