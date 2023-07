Al via nuovo fondo BancoPosta Obbligazionario 5 anni

In collaborazione con TgPoste.it

Dal 15 giugno è iniziato il collocamento di BancoPosta Obbligazionario 5 anni, il nuovo fondo a distribuzione di proventi che, nel rispetto di un orizzonte temporale di investimento di circa 5 anni (fino al 30 settembre 2028), punta a cogliere le opportunità offerte dal mercato obbligazionario euro governativo e societario a medio termine. Dopo un lungo periodo di tassi di interesse in calo, infatti, i rendimenti dei titoli obbligazionari sono tornati ad un livello sensibilmente più alto rispetto agli ultimi anni, rendendo l’investimento nel reddito fisso appetibile dal punto di vista finanziario.

Tra i vantaggi del nuovo fondo BancoPosta Obbligazionario 5 anni c’è quello di investire in un portafoglio diversificato di obbligazioni euro governative e societarie a medio termine e la distribuzione di un provento annuale: nei primi tre anni un provento variabile in relazione alla performance del fondo (con un livello minimo del 2,5% e massimo del 4%, del valore iniziale della quota di 5 euro) e un provento variabile nel quarto anno. A partire dal 1° luglio 2027, il fondo sarà del tipo ad accumulazione dei proventi e pertanto non darà luogo ad alcuna distribuzione.