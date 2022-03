Al via partnership tra BolognaFiere Group e Mww Group

BolognaFiere Group, tra i principali operatori fieristici internazionali, e Mww Group, il gruppo di comunicazione milanese attivo nella creazione di format di grandi manifestazioni, organizzatore di Milano Wine Week, annunciano la nascita di un nuovo percorso di collaborazione che porterà alla realizzazione di progettualità che uniscano le expertise dei due player al servizio delle eccellenze italiane. Con un portfolio espositivo di oltre 100 manifestazioni all’anno in Italia e nel mondo, BolognaFiere è tra i protagonisti del ritorno degli eventi in presenza e mette a disposizione delle aziende una proposta espositiva tra le più avanzate al mondo e un’ampia e diversificata gamma di servizi specializzati che Mww Group intende implementare portando al tavolo un’esperienza pluriennale nella creazione di format inediti, caratterizzati da una forte vocazione all’innovazione, all’internazionalità e alle nuove modalità di comunicazione.

“Il rapporto di fattiva collaborazione che si è creata tra il nostro Gruppo e Mww Group e che si concretizzerà a Sana Slow Wine Fair - – è il primo passo per una serie di iniziative e partnership che ci daranno nuovi spunti per incrementare ancora le nostre capacità di realizzare progetti innovativi”, spiega Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere Group. “Il nuovo asse collaborativo fra il nostro Gruppo e BolognaFiere e Milano e Bologna - aggiunge Federico Gordini, Ceo di Mww Group - offre non solo l’occasione per potenziare il legame fra due fondamentali hub di business, networking e promozione a livello nazionale, ma diviene un trampolino di lancio da cui proiettare le eccellenze italiane nel mondo mediante iniziative e progettualità condivise”.

Tra queste, sarà Sana Slow Wine Fair (27-29 marzo 2022) il primo appuntamento che vedrà il coinvolgimento, nel polo espositivo di Bologna, di Mww Group, che per i tre giorni della manifestazione presiederà un’area dedicata a Milano Wine Week, la settimana milanese del vino giunta quest’anno alla 5^ edizione, in programma dal’8 al 16 ottobre 2022, con approfondimenti e attività di coinvolgimento per il pubblico che racconteranno le nuove opportunità messe in campo da Mww Group per il settore vitivinicolo e della somministrazione, sempre all’insegna dell’evoluzione in termini tecnologici, esperienziali e di comunicazione delle filiere d’eccellenza italiane.