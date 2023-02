Al via ultima settimana opa Dea Capital, al 10/2 adesioni a oltre 39%

Si apre oggi l'ultima settimana per aderire all'opa volontaria totalitaria promossa da Nova, veicolo di De Agostini, sulle azioni ordinarie di DeA Capital, la piattaforma indipendente di alternative asset management leader in Italia con asset in gestione aggregati di 26,4 miliardi di euro (a fine settembre). Secondo gli ultimi dati relativi a venerdì 10 febbraio, la percentuale di adesione è pari al 39,130% e sono state consegnate 33.546.743 azioni su un totale di 85,73 milioni dei titoli oggetto dell'offerta. L'offerta è iniziata il 23 gennaio scorso e terminerà il 17 febbraio prossimo. Il prezzo è pari a 1,50 euro per azione con un premio del +40% rispetto alla media ponderata nei 3 mesi precedenti alla data di riferimento (01/12/2022, giorno precedente all’annuncio dell’Opa).

Nelle prime settimane l'adesione ha registrato un andamento molto positivo. Al 7 febbraio scorso l'adesione si attestava al 31,7% ed erano state consegnate 27.144.508 azioni.