Al-Zawahiri ricompare in video, prova che leader al-Qaeda è vivo

Il leader di al-Qaeda Ayman al-Zawahiri è comparso in un raro video della durata di nove minuti per lodare la studentessa indiana Muskan Khan che a febbraio a Karnataka aveva sfidato il divieto di indossare l'hijab, il velo islamico, urlando ''Allah hu Akbar'' all'interno della sua scuola. ''Una nobile donna dell'India'', l'ha definita al-Zawahiri in quella che è la sua prima apparizione video dal novembre dello scorso anno.

Il leader di al-Qaeda ha anche attaccato i Paesi che vietano l'uso dell'hijab, come ad esempio il Pakistan e il Bangladesh, accusandoli di essere ''alleati dell'Occidente''. E ha invitato i cittadini indiani a ribellarsi contro quella che ha definito ''un'oppressione''. Zawahiri si è poi rivolto ai musulmani nel subcontinente indiano, chiedendo loro di combattere contro il presunto assalto all'Islam "intellettualmente, usando i media e con le armi sul campo di battaglia".

Il video è stato diffuso dalla piattaforma di al-Shabab ed è stato verificato dal sito di intelligence Site. Il riferimento di al-Zawahiri a un fatto di attualità sarebbe una prova che il leader di al-Qaeda sia ancora vivo. Il medico egiziano ha assunto la guida del gruppo terroristico dall'uccisione di Osama bin Laden nel maggio del 2011 da parte di un commando speciale americano in Pakistan.