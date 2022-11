Alabama Muse lancia capsule con Modes

Alabama Muse lancia una capsule collection dedicata alla maglieria in collaborazione con Modes. Il progetto in limited edition prevede un solo modello in due varianti di colore per il bomber no gender dal volume over in filato di cachemire e lana - rispettivamente 95% e 5%, sono entrambi riciclati. I bomber sono lavorati in punto riso e rifinito in costa con dettagli di greche jacquard che si uniscono alla pelliccia di agnello (animal-free) utilizzato sul collo e sulle spalle. Il tutto declinato in due varianti colore, acqua marina, bianco latte e rosa peonia con dettagli acqua marina abbinati al bianco del manto di simil agnello.

Nella capsule lavorazioni e sostenibilità si uniscono al rispetto per gli animali, da sempre cifra stilistica di Alabama Muse. "Questa collaborazione mi ha permesso di esplorare un nuovo materiale, il filato - commenta Alice Gentilucci, fondatrice di Alabama Muse - che sarà sviluppato anche per il prossimo Inverno. Grazie a Modes che ha scommesso sul brand e tutto il team di Olmar and Mirta che ha sostenuto l’iniziativa dandomi coraggio e lavorando con eccellenza al prodotto". La capsule collection è disponibile nelle boutique Modes di Milano, Saint Moritz, Parigi e online.