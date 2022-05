Alan Friedman pulisce sedia Conte in tv, bufera M5S: "Che pena" - Video

Bufera M5S contro il giornalista Alan Friedman, che in diretta televisiva a 'L'aria che tira', su La7, ha pulito la sedia usata poco prima da Giuseppe Conte. "Di scenette indegne pensavamo di averne viste a sufficienza ma oggi è arrivata la perla di Alan Friedman... Che pena!", scrive su Facebook la vicepresidente M5S Paola Taverna, pubblicando il video e commentando il 'siparietto' di Friedman.

Un gesto stigmatizzato anche dal collega deputato Michele Gubitosa: "Nella giornata mondiale per la libertà di stampa, abbiamo anche dei grandi esempi di quanto più lontano dal giornalismo corretto e imparziale siano certi personaggi. Alan Friedman si scusi immediatamente, ciò a cui abbiamo appena assistito è un siparietto folle, osceno e disgustoso tra le risatine dello studio", attacca il vicepresidente grillino, che aggiunge: "Spiace osservare l'atteggiamento della conduttrice, che invece di cacciarlo si associa a lui in queste volgarità contro un già Presidente del Consiglio e leader della forza politica di maggioranza relativa in Parlamento. Davvero una pessima pagina".