Alaska, donna aggredita da un orso nel bagno del campeggio

Aggredita da un orso mentre si trovava nel bagno del campeggio. E' successo in Alaska a una donna che stava trascorrendo il fine settimana sul Lago Chilkat con il fratello e la sua fidanzata. Shannon Stevens era appena entrata in bagno quando è stata morsa dall'animale, riferisce la Bbc. La donna ha quindi iniziato a urlare ed è intervenuto il fratello: entrambi sono rientrati nella tenda e lì sono rimasti fino alla mattina dopo.

Secondo il biologo dell'Alaska Department of Fish and Game, Carl Koch, intervenuto a KTOO News, potrebbe essersi trattato di un orso nero, il più comune in America del Nord.